В Казани пройдет донорская акция «Праздник жизни!»

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). 18 апреля в Республиканском центре крови с 8.00 до 12.00 пройдет донорская акция «Праздник жизни!», сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РТ.

Донором может стать любой желающий с 18 лет, имеющий вес более 50 кг и не имеющий противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Правила подготовки к донации опубликованы на официальном сайте Центра крови rckrt.ru в разделе «Донорам».

По данным врачей, ежегодно в России более полутора миллионов человек нуждаются в переливании крови. Жителям Татарстана в год необходимо порядка 50 тонн компонентов донорской крови.

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