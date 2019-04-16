В России смогут проходить диспансеризацию в вечерние часы и по субботам

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). С 2019 года диспансеризация и профилактические осмотры в России будут проводиться не только в рабочие часы, но и в вечернее время и по субботам, пишут «Известия».

Региональные органы власти в сфере здравоохранения также предоставят гражданам возможность дистанционной записи на медицинские исследования.

Кроме этого, установлены сроки проведения диагностических и лабораторных исследований и установления диагноза онкологического заболевания — не более 14 календарных дней со дня назначения исследований.

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