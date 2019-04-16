Татарстанская команда синхронистов вошла в пятерку лучших на чемпионате мира по катанию на коньках

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Команда «Татарстан» заняла 5-е место на прошедшем чемпионате мира в Хельсинки по синхронному катанию на коньках. Об этом сообщает Минспорта РТ.

Чемпионат мира проходил в столице Финляндии, в нем приняли участие 24 команды из 20 стран мира. Россию представили коллективы из Казани и Санкт-Петербурга: «Татарстан» и «Парадиз» соответственно, последним удалось взойти на пьедестал соревнований, заняв первое место.

В прошлом году татарстанская команда на чемпионате мира в Швеции заняла шестое место, коллектив из Санкт-Петербурга замкнул тройку призеров.

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