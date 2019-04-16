Исполком Казани потратит на празднование Дня Победы более 45 млн рублей

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Власти Казани потратят 45,8 млн рублей на празднование Дня Победы в столице республики. Заказчиком работ стало Управление культуры по Казани. Соответствующая закупка появилась на сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

В празднование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной Войне планируется задействовать более 1,3 тыс. участников коллективов и ансамблей, в том числе из 8 городов России.

«14 детских коллективов в количестве 350 человек, 8 иногородних коллективов в количестве 250 человек, солисты-вокалисты — 15 человек, ансамбль танца — 60 человек, ансамбль татарского народного танца — 30 человек, актеры театров — 15 человек, вокально-инструментальный ансамбль в количестве 8 человек, массовка — 300 человек», — сообщается в техзадании мероприятия.

Также ожидается двухчасовое мероприятие в КРК «Пирамида», а сами зрительские трибуны для просмотра парада смогут вместить около 2,8 тыс. человек. Помимо этого мероприятия Парад традиционно пройдет на площади Тысячелетия, площади Свободы, в Казанской Ратуше и Парке Победы — там запланированы шествия «Бессмертного полка».

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