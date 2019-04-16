В Нижнекамске о нарушителях благоустройства будут рассказывать СМИ

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). Глава Нижнекамского района Айдар Метшин в рамках генеральной весенней уборки поручил руководителям садовых товариществ навести порядок на своей территории, сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



Мэр Нижнекамска призвал экологов «более принципиально» подходить к выполнению своих обязанностей, а нарушителей, которые не выполняют требования, не соблюдают правила благоустройства и организуют несанкционированные свалки, наказывать по всей строгости закона и предавать их личности публичной огласке.

«<…> Таких нарушителей мы должны наказывать по всей строгости и показывать этих антигероев через наши СМИ», – сказал Метшин.



Что же касается садовых товариществ, то руководители должны обеспечить чистоту зон примыкания к дорогам, территорий, прилегающим к остановочным павильонам, береговым линиям водоемов и площадкам ТБО.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на прошлой неделе в районе стартовали средники и субботники. На улицы вышли свыше 2,5 тыс. человек, было выведено 120 единиц спецтехники, убрано 190 кубометров мусора. Второй этап генеральной уборки состоится на этой неделе.

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