В Первом Московском медицинском университете откроется татарское землячество

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ»). На очередной встрече клуба студентов медицинских вузов Москвы «Гиппократ» в Штабе татар решили создать татарское землячество в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова, сообщает Штаб татар Москвы.



Встреча состоялась при участии профессоров, докторов и ученых, а также студентов медицинских институтов – мероприятие посетило более 80 человек.



Координатор Штаба татар Москвы Гульнара Яруллина отметила, что главная задача встреч – сблизить, познакомить татароязычных врачей, студентов медицинских вузов. По словам Яруллиной, Штаб татар окажет всяческое содействие в открытии татарских землячеств при вузах столицы, в том числе в Первом МГМУ им. Сеченова. Также штаб будет участвовать в проведении мероприятий Российского медицинского университета имени Пирогова.



Перед студентами выступил старший научный сотрудник Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского, доктор медицинских наук Ильверт Шарипов. Он более 45 лет он работает в легендарном «Склифе», спасая жизни и сохраняя здоровье тысячам больным. Ильверт Ахатович воспитал целую плеяду учеников – специалистов по оказанию экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим.



Как отметили сами будущие медики, встречи врачей в штабе полезны каждому участнику мероприятия. Например, только за последнее время семь выпускников смогли получить трудоустройство.

Во время встречи врачи и студенты обсудили вопрос открытия кабинета приема для татар Москвы. Многие выразили желание принять участие в этом проекте на общественных началах.

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