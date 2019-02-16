В 2019 году в Татарстане планируется капитально отремонтировать почти тысячу домов

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В 2019 году в Татарстане планируется капитально отремонтировать 936 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн кв. метров в рамках соответствующей программы. Об этом заявил глава Минстроя республики Ирек Файзуллин на совещании в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики, которое прошло в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В программе капремонта на этот год принимают участие почти все районы республики, за исключением Атнинского, Кайбицкого и Дрожжановского районов. Объем финансирования программы составляет более 5,8 млрд рублей, из которых 3,7 млрд — средства граждан.

Кроме того, в этом году Фонд газификации реализует 5 программ, в числе которых «Обеспечение населения водой», «Восстановление уличного освещения» и «Замена котлов в котельных бюджетных учреждений РТ».

В двух муниципалитетах 24 дома на 735 квартир планируется перевести на индивидуальные системы отопления. Также там установят БМК и построят подводящие, кольцующие и фасадные газопроводы.

Совещание провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принимал участие Премьер-министр республики Алексей Песошин.

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