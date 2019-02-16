(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Нижнекамске на четверых подростков, сорвавших флаги со школы, завели уголовное дело, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«В дежурную часть полиции Нижнекамска поступило сообщение о том, что со стены школы № 12 были сорваны государственные флаги России и Республики Татарстан, а также повреждена одна из камер видеонаблюдения», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Было установлено, что в минувший понедельник около 9 часов вечера четверо неизвестных пододвинули к стене школы мусорный бак, забрались на него и сорвали государственные флаги. До этого хулиганы испортили одну из камер видеонаблюдения, установленную на школе.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и смогли установить личности подозреваемых. Ими оказались учащиеся различных учебных заведений города, троим из которых – 16 лет, а четвертому – 17. Похищенные флаги были найдены по месту жительства подростков.

Задержанные рассказали, что украли флаги и повредили камеру из хулиганских побуждений. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

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