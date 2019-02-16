Татары Новоуральска обратились к Василю Шайхразиеву с просьбой помочь со строительством мечети

(Екатеринбург, 16 февраля, «Татар-информ», Алсу Исмагилова). Татары и башкиры, проживающие в городе Новоуральск Свердловской области, нуждаются в мечети. Об этом на встрече с заместителем Премьер-министра Татарстана, председателем национального совета «Милли шура» Василя Шайхразиева с предпринимателями Свердловской области сообщил член татаро-башкирской общины Новоуральска, депутат городского совета Марат Салихов.

Население Новоуральска — 120 тыс. человек, 10% из них — татары и башкиры. «Мы живем общиной. Но нам не хочется собираться где-то в подвале, мы хотели бы посещать мечеть. Пусть даже на окраине города. Я, как депутат, с этой просьбой обошел все инстанции, администрация обещала нам выделить землю под строительство, но решение вопроса до сих пор откладывается», — рассказал Салихов.

С проблемой он обратился к Василю Шайхразиеву и заместителю губернатора Свердловской области Азату Салихову. «Не надо бояться, что мы исповедуем ислам. Мы знаем и о радикальном исламе, и о традиционном. Наши имамы отучились в Москве, Санкт-Петербурге, очень образованные», — пояснил он.

По словам Марата Салихова, ближайшая к Новоуральску мечеть — в десятках километров от города, в селе Верхняя Пышма. «Нам приходится искать автобусы. Арендуем пять-шесть автобусов и возим наших бабушек в мечеть», — рассказал он.

Василь Шайхразиев пообещал изучить причины задержки выделения земли под строительство мечети.

Новоуральск — закрытый город, здесь расположено предприятие атомной промышленности «Уральский электрохимический комбинат».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.