Игроки «Ак Барса» подарили Рустаму Минниханову фирменный рюкзак

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Игроки казанского хоккейного клуба «Ак Барс» подарили Рустаму Минниханову фирменный рюкзак и клубное фото на традиционной встрече Президента Республики Татарстан с командой перед плей-офф.

«Есть добрая традиция: перед плей-офф мы с вами встречаемся. Спасибо за подарок, который вы сделали в прошлом году. Когда команда настраивается, она может все. Но вы наша команда, и каким бы ни был результат, вы нашими и останетесь. Хотелось бы пожелать вам отсутствия травм, везения и с большими надеждами мы ждём радостных событий.

Играйте на все деньги, мы всегда с вами. Первое место только одно, и его надо забрать, но нельзя думать только об этом. Ведь хоккей — коллективная игра, и здесь чревата любая ошибка», — сказал Президент команде.

Также Минниханов отметил, что всегда следит за играми и переживает за «Ак Барс»: «Когда я нахожусь на играх, мне сложно. Смотрю на переживания тренера и переживаю так же».

Игроки в свою очередь подарили Рустаму Минниханову фирменный рюкзак и клубное фото.

«Мы всем коллективом выражаем благодарность за веру и поддержку, спасибо вам», — сказал Минниханову капитан «Ак Барса» Александр Свитов.

Президент республики поблагодарил за подарок и сфотографировался со всем клубом.

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