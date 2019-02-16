Стипендию имени известного психиатра Давыда Менделевича впервые вручили в Казани

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани впервые вручили именную стипендию известного психиатра, профессора Давыда Моисеевича Менделевича.

Стипендия в честь известного доктора появилась благодаря его сыновьям — депутату Госдумы РФ Борису Менделевичу и заведующему кафедрой медицинской психологии КГМУ, эксперту ВОЗ Владимиру Менделевичу.

«Мы долго думали, совещались с врачами, как увековечить память Давыда Моисеевича. На мой взгляд нашли два очень хороших решения. Первое — назвать знаменитую аудиторию в честь Давыда Моисеевича. А аудитория действительно знаменитая, здесь читали лекции самые известные профессора психиатрии казанской школы. И второе — назвать стипендию. Мы обсуждали это с ректором КГМУ Алексеем Станиславовичем (Созиным — прим. Т-и), он пошёл к нам на встречу», — объяснил Борис Менделевич.

Обладателями почетной стипендии стали ординатор кафедры психиатрии КГМУ Элина Мухаметшина и аспирант кафедры медицинской и общей психологии вуза Иван Митрофанов.

Ежемесячно аспирант будет получать по 20 тыс. рублей, а ординатор — по 12 тыс. рублей.

«Мы пошли по такому пути, выяснили, какие стипендии сейчас у аспирантов и ординаторов. И увеличили их в два раза», — добавил депутат Госдумы РФ.

Давыд Моисеевич посвятил психиатрии более 60 лет своей жизни. Он написал около 230 научных работ. Под его руководством защищены 4 докторских и 17 кандидатских диссертаций.

Профессор был наставником для многих специалистов казанской школы психиатрии.

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