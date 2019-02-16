Форвард УНИКСа о победе над «Химками»: Соперник старался выровнять игру, но мы ее контролировали

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Ударный форвард казанского УНИКСа американец Реймар Морган третий победный домашний матч подряд становится самым результативным игроком. Вот и «Химкам» он забил 23 очка, приплюсовав к ним 6 подборов и 6 перехватов. Комментируя победу над «Химками» (73:58), Морган отметил хорошую подготовку казанцев к матчу и помощь партнеров.

«Хорошая игра. Особенно в первой четверти, когда мы так здорово стартовали. Мы здорово подготовились к матчу, а защищались просто образцово, — отметил форвард. — Потом нам удалось держать игру под своим контролем, хотя соперник постарался выровнять игру. Все ребята сегодня проделали большую работу, поэтому столь важную и красивую победу мы заслужили. Если и дальше будем играть, то сезон завершим с хорошими результатами».

Объясняя свою высокую результативность в трех последних матчах с «Андоррой», ЦСКА и «Химками», Морган отдал должное партнерам и работе. «Что я? Спасибо, ребятам, Это они всегда так своевременно снабжают меня удобными передачами. Мне оставалось просто попасть, чаще попадал (процент реализации бросков с игры у Реймара сегодня был 72,7 — прим. Т-и). Но и работа всей команды сказывается. Мы реализуем свои шансы», — сказал он.

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