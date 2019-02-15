Троекратный ружейный салют прозвучал в Болгаре в честь воинов-интернационалистов

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Болгаре, у мемориала воинам-интернационалистам, состоялся митинг, посвященный 30-летию вывода советских войск из Афганистана, пишет газета «Новая жизнь».



На митинг собрались не только ветераны афганской войны, но и земляки, участники других локальных конфликтов, а также родственники погибших и умерших ветеранов, представители руководства, трудовых коллективов, ветеранских организаций, общественности, учащиеся школ города, студенты техникума отраслевых технологий, юнармейцы и просто неравнодушные жители города.



106 жителей Спасского района прошли войну в Афганистане и выполнили свой воинский долг. Шестеро из них не вернулись домой, семнадцать скончались после увольнения в запас. Все они были названы поименно.





С теплыми словами к ветеранам обратился глава района Камиль Нугаев. Он отметил, что нынешняя молодежь с гордостью смотрит на боевые награды солдат-афганцев.



Военный комиссар Алькеевского и Спасского районов Виктор Лаврентьев, обращаясь к участникам митинга, подчеркнул, что «солдат войны не выбирает».





«И не он ее объявляет. Он выполняет приказ, который ему дала Родина от имени народа… Именно там, в Афганистане, пришлось впервые столкнуться с международным терроризмом. И наши ребята достойно выполнили свой долг, защищая интересы государства на её границах…» – отметил военком.



К мемориалу возложили живые цветы. Память погибших воинов и всех тех, кто умер после, почтили минутой молчания, а затем прозвучал троекратный ружейный салют.

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