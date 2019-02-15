Пример мужества: тетюшане почтили память односельчан, участвовавших в Афганской войне

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В Тетюшском районе состоялся митинг, посвященный 30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Через огонь Афганистана из Тетюшского района прошли 147 человек, многие из них вернулись домой с боевыми наградами, пишет газета «Тетюшские зори».



У Монумента Славы собрались ветераны войн, воины-интернационалисты, представители органов власти, общественных организаций, воспитанники учебных заведений.





Шестеро тетюшских солдат не вернулись на Родину. Это Шамиль Ахметзянов и Хамит Мусин из села Большая Турма, Геннадий Илюшкин из деревни Тоншерма, Гумар Мингалеев из Больших Атрясей, Андрей Потапов из Иокова, Хаммид Ганиуллин из Бакрчей.



Память земляков почтили минутой молчания. Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов, обращаясь к участникам митинга, отметил, что память о подвиге солдат афганских событий не имеет право померкнуть.





«Они всегда останутся для нас примером мужества», – сказал Рамис Сафиуллов.



От имени тетюшан выступил участник боевых действий в Афганистане, заместитель председателя районного Совета воинов-интернационалистов Сергей Борисов.





Мероприятие завершилось возложением красных гвоздик к памятнику погибшим воинам-землякам. Далее в районном Доме культуры состоялся концерт.

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