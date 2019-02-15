В Менделеевске возложили цветы к мемориалу в честь 30-летия вывода войск из Афганистана

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Менделеевске состоялся митинг, посвященный 30-летию вывода войск из Афганистана. Героями дня стали земляки, с честью выполнившие воинский долг в стране гор, передает ИЦ «Менделеевск».

К присутствующим с приветственными словами обратились глава района Валерий Чершинцев, зампредседателя Государственного комитета РТ по туризму Лиана Саетова, военком Сергей Залуженко, председатели Совета ветеранов и Союза воинов-афганцев Любовь Сорокина и Сергей Поспелов.





В десятилетней войне на территории Афганистана в боевых действиях участвовали более ста менделеевцев, из них двое не вернулись домой. Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших менделеевцев. Митинг завершился возложением цветов к мемориалу.





Продолжилось мероприятие в ДК им. Гассара концертом группы воинов-афганцев «Шурави». Матерям, чьи сыновья погибли в боевых действиях, Раисе Куршаковой и Любови Рябовой от имени главы района вручили палки для скандинавской ходьбы.





Также на мероприятии вручили Медали за поддержку и помощь деятельности Союза афганцев Любови Сорокиной и Дмитрию Лахтину. Сергей Залуженко удостоен ордена «Афганская слава».





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Менделеевске установили памятную доску, на которую вписаны 19 имен воинов-интернационалистов.

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