В Нижнекамск привезли 50 детских рисунков из разных городов России

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). 15 февраля в Нижнекамске открылась выставка передвижной экспозиции из Самары «Все, что я люблю, или Давайте познакомимся», сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



«Поход в городской музей вместе с ребенком станет днем, когда он обретет новых заочных друзей», – рассказали организаторы события.



В экспозиции представлено 50 работ – живопись, графика, декоративно-прикладное искусство – все это результат творческих усилий детей в возрасте от шести до 15 лет. Эти 50 картин тщательно отобрали из работ финалистов всероссийского конкурса, на который было прислано 1804 проекта из 80 городов России.



В своих работах юные мастера кисти рассказали о себе, о том, как они живут, как любят проводить время, что им дорого и близко.



«Выставка дает удивительную возможность для знакомства детей, живущих в разных городах нашей страны», – рассказали организаторы.



Ранее передвижная выставка побывала в Самаре, Йошкар-Оле, Ижевске, Уфе, Кирове. В Нижнекамске она будет работать вплоть до 4 марта.

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