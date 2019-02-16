Татар-информ

16 февраля 2019, 00:12

Культура

«Голубые береты» на сцене Лаишевского ДК погрузили поклонников в воспоминания об Афгане

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Культура

«Голубые береты» на сцене Лаишевского ДК погрузили поклонников в воспоминания об Афгане

Музыканты исполнили как хиты, так и треки из нового альбома «Не стесняйтесь наград, мужики».

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Легендарный ансамбль Воздушно-десантных войск выступил в Лаишеве накануне юбилея вывода советских войск из Афганистана, пишет газета «Камская новь».

На концерт пришли ветераны боевых действий в Афганистане и на Кавказе, их родные и близкие, и просто неравнодушные жители города и района – «Голубые береты» собрали полный зал.

Перед выступлением артистов на сцену вышел глава исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев. Он поздравил воинов-интернационалистов с памятной датой и вручил им благодарности.

Ансамбль «Голубые береты» – коллектив Министерства обороны РФ в составе Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск. Группа создана во время службы в Кабуле в 1985 году и с тех пор выступает в неизменном составе.

Один из участников коллектива, заслуженный артист России, полковник Юрий Слатов рассказал зрителям, что близко знаком с Лаишевским районом. Он поделился, что в детстве жил в Казани и не раз бывал в Лаишеве, когда отдыхал в спортивном лагере.

Музыканты исполнили как хиты, так и треки из нового альбома «Не стесняйтесь наград, мужики». Репертуар ансамбля весьма разнообразный. Музыканты исполняют композиции в стиле тяжелый рок, авторские песни под гитару и даже кантри. Однако все их песни объединяет одна тема – служение Отечеству.

«Истории с фронта, песни о матерях, ждущих сыновей с войны, боевое братство… Слушатели искренне аплодировали после каждой песни, которые буквально брали за живое», – отметили организаторы концерта.

Участники коллектива поделились интересными историями. Например, они ведут точный подсчет своим концертам. Выступление в Лаишеве – 3088-е по счету в карьере «Голубых беретов».

Глава исполкома Лаишевского района Михаил Фадеев, прослуживший в армии 29 лет, поделился мыслями о том, что слушая композиции, вспоминал армейских товарищей и годы своей юности. Михаил Владимирович вручил артистам награды и подарки и от имени всех лаишевцев поблагодарил за концерт.

16 февраля «Голубые береты» выступят в Казани.

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