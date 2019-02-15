В сельских поселениях Высокогорского района воинам-афганцам вручили медали

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Мероприятия, приуроченные к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана, состоялись в сельских поселениях Высокогорского района. Специально изготовленные по этому случаю медали в торжественной обстановке вручали в домах культуры, пишет газета «Высокогорские вести».



Представители общественной организации ветеранов войны в Афганистане разработали дизайн медалей, которые заказали в Москве за подписью генерала Бориса Громова, руководившего выводом советских войск из Афганистана.



Первыми эстафету приняли в селе Дубьязы. Ветераны афганской войны заняли почетные места на сцене. О каждом из них, а также о тех, кому не было суждено вернуться с поля боя, показали презентации. Трогательные тематические концертные номера переплетались с поздравлениями.



Ришат Нургалиев – председатель общественной организации ветеранов войны в Афганистане – один из 12 участников афганской войны, которого наградили за боевые заслуги. О своем военном прошлом вспоминать не любит, в глазах сразу появляется холод, улыбка исчезает с лица.





«Это случилось 8 марта 1987 года. Со стороны Афганистана была обстреляна советская территория, город Пяндж. После этого советские войска провели операцию "Возмездие". За нее я получил награду – медаль "За отвагу"», – рассказал Ришат Нургалиев.



Фанис Халиуллин – участник войны в Афганистане. На сегодняшний день работает главным зоотехником в ООО «Битаман». Говорит, что увиденное в Афганистане не забывается. «Сейчас еще ничего, а вот в первое время после возвращения было тяжело. Сны снились, ребята снились», – вспоминает Фанис Халиуллин.



Председатель общественной организации пожелал всем здоровья, счастья, удачи, всех благ. «Самое главное – желаю всем здоровья. Афганцам, их семьям, близким, потому что всем за 50 лет уже перевалило. Это когда-то они 18-19-летними мальчишками уходили на войну. Здоровья, счастья, удачи. Всех благ!» – пожелал всем Ришат Нургалиев.

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