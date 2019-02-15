Студенты альметьевского «Колледжа будущего» сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). В альметьевском учебном центре «Колледж будущего Татарстана» состоялся демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia, пишет газета «Знамя труда».



Работа студентов транслировалась в режиме online. Участниками экзамена стали студенты 4-го курса альметьевского профессионального колледжа по специальности «Технология машиностроения».

Ребята разработали чертежи деталей сборного мотора, робота и конструкции фермы, создали анимационный видеоролик процесса их сборки в соответствии с конкурсным заданием. Студенты, успешно сдавшие экзамен, стали обладателями паспорта компетенций.



Работу участников оценивали эксперты из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы. Коллегию возглавил главный сертифицированный эксперт WorldSkills Russia Альберт Минеев. Он отметил, что данный демонстрационный экзамен является первым в компетенции «Инженерный дизайн CAD».



Студент четвертого курса альметьевского профессионального колледжа по специальности «Технология машиностроения» Станислав Гусев отметил, что задания на экзамене были достаточно сложные.



«На сегодняшний день подтянул свои знания и думаю получить хороший балл. Кроме этого, ранее был в качестве эксперта в Бугульме на соревнования в компетенции по полимеханике. Мой конкурсант занял первое место», – отметил он.



Студент Ансель Фархутдинов рассказал, что для него демонстрационный экзамен – возможность получить профессиональную квалификацию в компетенции «Инженерная графика».

«Очень увлекательно то, что, пройдя данный экзамен, получаешь Skills паспорт, который везде хорошо котируется на предприятиях и не только», – подчеркнул студент.

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