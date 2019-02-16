(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В апреле этого года Татарстан посетит президент Союза торговых палат и бирж Турции Рифат Хисарджиклыоглу. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев.

«Мы добились сохранения отношений с Турцией, и сейчас контакты продолжаются и развиваются. Президент всех турецких палат в конце апреля собирается приехать к нам. Наша задача везде — договариваться», — отметил Агеев.

По его словам, татарстанская Торгово-промышленная палата многое делает для продвижения имиджа республики, особенно в исламском мире.

«Нас хорошо принимают практически все страны Европы: Англия, Германия, Франция, Чехия, Венгрия», — добавил собеседник.

Кроме того, Агеев подчеркнул, что ТПП РТ участвует в рабочих визитах Президента Татарстана Рустама Минниханова за рубеж.

«Рустаму Нургалиевичу нужно отдать должное — у него исключительная работоспособность и постоянные конкретные встречи. И главное — после каждой такой встречи идет „дорожная карта“. То есть не просто встретились-поговорили, а дальше есть практическое продолжение», — сообщил председатель правления ТПП РТ.

Только за прошлый год у ТПП РТ было 28 поручений от Правительства и Президента РТ, которые нужно отрабатывать. Также через нее прошло 128 разных миссий и делегаций и 18 послов разных стран, заключил Агеев.

Полную версию интервью с председателем правления ТПП РТ Шамилем Агеевым читайте на портале «События».

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу, в 18.30, и в воскресенье, в 13.30.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.