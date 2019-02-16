Конкурс экспортеров ТПП РТ собрал более 100 предприятий малого бизнеса

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В конкурсе Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана «Экспортер года» приняло участие более 100 предприятий малого бизнеса. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев.

«Не так давно мы вместе с Минэкономики РТ проводили конкурс экспортеров среди малого бизнеса — у нас в палате был полный зал. В этом конкурсе участвовали больше 100 предприятий малого бизнеса», — отметил Агеев.

По его словам, татарстанские предприятия, работающие в сельском хозяйстве, поставляют свою продукцию в 46 стран мира. А Казанский маслоэкстракционный завод экспортирует товары более чем в 10 стран мира, включая Иран и Египет.

Многие татарстанские предприятия создают уникальные вещи и занимаются экспортом, но им нужно активнее помогать, подчеркнул председатель правления ТПП РТ.

«Наша задача — активнее помогать предприятиям участвовать в выставках и продвигать свою продукцию. Нужна конкурентоспособная продукция, чтобы мы знали баланс — что поставлять в соседние регионы, что в дальнее, а что в ближнее зарубежье. Здесь нашей Торгово-промышленной палате предстоит много поработать», — заключил он.

Полную версию интервью с председателем правления ТПП РТ Шамилем Агеевым читайте на портале «События».

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.