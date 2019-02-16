В 2018 году ТПП РТ принял более трех тысяч обращений от предпринимателей

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В прошлом году в Торгово-промышленную палату (ТПП) Татарстана поступило более 3 тысяч обращений от предпринимателей республики. Об этом в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ» рассказал председатель правления ТПП РТ Шамиль Агеев.

«Только в прошлом году к нам поступило более 3 тысяч официальных обращений по разным вопросам, у меня на приеме было 522 предпринимателя», — поделился Агеев.

По его словам, ТПП РТ — добровольное объединение, которое не связано с государством. Его задача — поддерживать бизнес и татарстанских производителей.

Кроме того, председатель правления ТПП РТ подчеркнул, что в Татарстане отношение к системе палат лучше, чем в других регионах. Так, она участвует в 87 общественных советах и рабочих группах, а также представляет интересы республики за рубежом.

Полную версию интервью с председателем правления ТПП РТ Шамилем Агеевым читайте на портале «События».

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители смогут посмотреть на телеканале «Татарстан-24» в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.