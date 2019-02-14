Татар-информ

16 февраля 2019, 02:02

Общество

Верхнеуслонские школьники услышали трогательный рассказ о своем односельчанине-афганце

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Общество

Верхнеуслонские школьники услышали трогательный рассказ о своем односельчанине-афганце

Фото: газета «Волжская новь»

Юные сельчане услышали теплый и трогательный рассказ о своем односельчанине-афганце Александре Домнине.

(Казань, 16 февраля, «Татар-информ»). Культработники села Ямбулатово Верхнеуслонского района организовали тематический час в ямбулатовской школе, отдавая дань уважения тем, кто, проявляя высочайшую силу духа, самоотверженность и героизм, выполнял интернациональный долг в Афганистане, пишет газета «Волжская новь».

Культработники поведали ученикам о том, как и когда начались эти события, с какой целью находился в Афганистане ограниченный контингент наших войск, сколько жителей района прошли дорогами афганской войны, рассказали о погибших земляках, жителях Верхнеуслонского района.

Юные сельчане услышали теплый и трогательный рассказ о своем односельчанине-афганце Александре Домнине. Далее библиотекарь Любовь Лидонова познакомила ребят с книгой Марата Сираева и Бернарда Касимова «За голосами в Кандагар».

Ребята прониклись гордостью и глубоким уважением к подвигу советских солдат и непосредственно к своим землякам и почтили память погибших минутой молчания.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ветеран ФСБ Ровель Кашапов передал в дар сельской библиотеке Верхнеуслонского района свои книги.

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