В одном из зданий казанского детсада комбинированного вида провели капремонт

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В столице республики, в одном из зданий детсада № 203 комбинированного вида провели капремонт, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Дошкольное учреждение имеет особенность: здесь организована единственная в городе коррекционная группа для незрячих и слабовидящих детей.

После капитального ремонта в коррекционной группе появились обновленные санитарно-технические помещения, на мебели для детей — объемные тактильные фигуры.

По словам заведующей детсадом Гульнары Шамигуллиной, в здании отремонтировали кровлю, фасад, входные группы, санузлы, заменили окна, инженерные сети и входные двери. Также на участке дошкольного учреждения отремонтировали теневые навесы и ограждения, уложили асфальт. Весной на площадках для прогулок появятся архитектурные формы.

По словам заведующей детского сада, сейчас работает 11 групп, а в ближайшем будущем их станет 12.

В этом году в программу капитального ремонта включены 16 казанских детских садов и 1 школа. Также ведется строительство 11 детских садов на 2510 мест.

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