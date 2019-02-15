Тренер «Химок» о поражении от УНИКСа: Мы работали и отбирали мячи, но бездарно их теряли

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Олимпийский чемпион 1988 года и главный тренер подмосковных «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал сегодняшнее поражение от УНИКСа в лиге ВТБ (58:73), посетовав на большое количество потерь.

«Хочу поздравить УНИКС с хорошей победой. Как начали мы бездарно, так и не смогли вернуться в игру. Заслуженно они победили, и нечего тут говорить про баскетбол вообще. Я не видел давно, чтобы „Химки“ делали 26 потерь. И это команда Евролиги...» — резюмировал Куртинайтис.

Наставник «Химок» объяснил, почему он так спокойно реагировал на потери его команды. Но еще раз отметил очень большое количество ошибок своих подопечных.

«В голове творились нехорошие вещи. Никак не могу понять, как бывший спортсмен, как можно брать мяч и бросать в аут? Ну, никак не могу. Ничего не надо делать. Если цифрами говорить, то мы проиграли 15 очков. 27 очков нам забили после наших 26 ошибок», — посетовал наставник московской команды.

«Мы корячились, мы работали, мы отбирали эти мячи. Всё было так, как надо. Но так бездарно это терять. Всё, что ты достаешь тяжёлым трудом», — добавил он.

Оценивая защиту УНИКСа, наставник «Химок» не стал сравнивать нынешний коллектив с командой Евгения Пашутина, который тоже славился хорошей защитой, и отметил невысокую скорость игры своих подопечных.

«Сегодня УНИКС хорошо защищался. Думаю, что мы были не на правильной скорости. Потому что видите, когда играешь какие-то комбинации, то очень важно, на какой скорости это всё делается. Сегодня наша скорость была неправильной», — посчитал Куртинайтис.

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