Татар-информ

15 февраля 2019, 23:30

Спорт

Тренер УНИКСа о победе над «Химками»: Мы играли сегодня очень агрессивно и выиграли 15 очков

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Спорт

Тренер УНИКСа о победе над «Химками»: Мы играли сегодня очень агрессивно и выиграли 15 очков

Со счетом 73:58 победу одержали казанцы, утвердившись на втором месте в рамках лиги ВТБ.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу над «Химками» (73:58) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ, выделив агрессивный старт своей команды со счетом 16:0.

«Поздравляю игроков и весь персонал, который работает с командой каждый день. Мы действительно играли сегодня очень хорошо. Начали очень агрессивно. Доминировали. Не уверен, что нам удалось сохранить ту же энергию и дисциплину на протяжении всей игры, но в итоге мы выиграли 15 очков», — резюмировал наставник казанской команды. 

Комментируя стартовый рывок УНИКСа в 16 очков, Прифтис отметил дисциплину, выносливость и отдачу своих подопечных.

«Человеческие инстинкты не так просто контролировать. Мы пытались. Могу сказать, что мы сохраняли правильный образ мышления, когда выходили на паркет сегодня. Ту выносливость, отдачу, дисциплину, которую мы показывали против больших клубов, мы должны показывать во всех матчах», — считает наставник казанцев.

Объясняя большое количество фолов, совершенных УНИКСом, Прифтис объяснил это стремлением агрессивно, но чисто действовать в защите: «Мы пытались играть чисто в защите. Но при этом и агрессивно. Да, были фолы — хорошо. Иногда такое бывает. Это часть игры».

Отдельно Прифтис сказал про самого результативного игрока своей команды Реймара Моргана, который сегодня набрал 23 очка и сделал 6 перехватов.

«Вся команда пыталась играть агрессивно, перехватывать каждый пас. Это и есть страсть, которую очень важно иметь всегда», — отметил Прифтис. 

Он подтвердил, что травмированный Морис Ндур пока не сможет принять участие в играх.

«Он ещё не готов. На Матче всех звёзд лиги ВТБ будет находиться, но не уверен, что он будет играть», — поделился мнением тренер УНИКСа.

Прифтис будет на Матче звезд руководить сборной мира. 

«Это многое значит для меня. Большая честь — быть частью этого мероприятия. Постараюсь получить наслаждение», — признался греческий специалист.

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