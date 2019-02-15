Татар-информ

15 февраля 2019, 22:42

Культура

Вокалистка Мария Пахарь: Партия Аиды – непростая, плакать хочется практически постоянно

Рекомендуем

Культура

Вокалистка Мария Пахарь: Партия Аиды – непростая, плакать хочется практически постоянно

Фото: Виктория Елфимова

На Шаляпинском фестивале в театре Джалиля публике представили оперу «Аида».

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Сегодня публике представили оперу итальянского маэстро Джузеппе Верди «Аида» в постановке Юрия Александрова. Мировая премьера состоялась 148 лет назад, на сцене театра оперы и балета им. Джалиля «Аида» ставится с 2013 года.

В мероприятии приняли участие сопрано Мария Пахарь (Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко), тенор Ахмед Агади (Мариинский театр), меццо-сопрано Ксения Дудникова (МАМТ), баритон Борис Стаценко (Германия), бас Михаил Казаков, Гульнора Гатина, тенор Антон Иванов. Дирижер – Стефано Романи (Италия).

Мария Пахарь выступает в театре оперы и балета с 2016 года. Тогда она пела партию Татьяны в «Евгении Онегине». Партию Аиды солистка исполняет на Шаляпинском фестивале впервые. Для нее роль рабыни Аиды, которая влюблена в полководца Радамеса, оказалась достаточно эмоциональной.

«Партия Аиды, конечно, непростая. Плакать хочется практически постоянно. Но этим и интересна партия. Она и поет о любви, и страдает от любви, и приносит себя в жертву ради любви. Можно сказать, что она сильная женщина, потому что смогла склонить полководца на свою сторону», – рассказала Мария Пахарь перед началом спектакля.

Исполнитель роли эфиопского царя Амонасро и отца Аиды Борис Стаценко участвовал в этой постановке четыре года назад. Он считает, что опера Верди – это самая подходящая опера для баритона.

«Все лучшие роли, которые написаны для баритона, – это у Верди. Я пою роль Амонасро во всем мире. Сказать, почему мне именно эта роль нравится, – трудно, потому что я вообще люблю петь, а где – неважно», – поделился Стаценко.

Автор сценария – французский египтолог Огюст Мариетт – нашел сюжет о любви в одном из расшифрованных египетских папирусов. Над либретто работал Антонио Гисланцони. Сам Верди принимал участие в постановке сюжета. Он изучал историю, искусство Древнего Египта.

Действие оперы «Аида» разворачивается во времена правления фараонов в Мемфисе. В центре сюжета любовный треугольник: дочь фараона Амнерис и его пленница Аида влюблены в начальника дворцовой стражи Радамеса. Этот конфликт и приводит героев к трагичному финалу.

Атмосфера величественного Древнего Египта создается при помощи исторических костюмов, величественных колонн, гигантских статуй. По ходу сценического развития декорации трансформируются и создается эффект 3D. В первом действии на сцене стоял дымящийся котел, и в зале чувствовался запах горелого.

Публика оценивала громкими аплодисментами каждые сильные партии. Так, оваций удостоилось соло Ахмеда Агади в первом действии. Но зрители отмечали не только партии солистов. Танцоры из Казанского хореографического училища приковывали внимание публики и заслуженно получали шквал аплодисментов в свой адрес.

Во время антракта гости переместились из зала в холл, где организаторы выставили стенды с фактологическим материалом и костюмы с постановок прошлых лет. Также для публики играли музыканты.

Заместитель директора по организации зрителей Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Джалиля Юрий Ларионов рассказал о работе режиссера-постановщика с артистами.

«Юрий Александров очень много работал с актерами, с певцами над сценическими образами, вокальными партиями. Грандиозная постановка вышла. Очень. И музыка впечатляющая», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Ларионов.

Он добавил несколько слов о самом театре и о публике Шаляпинского фестиваля: «Сейчас так, как мы, не ставят. Все осовременили – в джинсах, костюмах. Мы работаем в классическом стиле. Вот это и ценится. К нам ходит духовная, изысканная публика».

Вторая часть оперы открылась сценой с Амнерис, которая в своих покоях поет: «Мой милый! Приди, мое блаженство, приди, моя любовь, мне сердце успокой». Однако публика первые минуты не могла проследить, о чем поет Амнерис, так как суфлер стал показываться не сразу, а через пару минут после начала второго отделения.

Оркестр во главе с итальянским дирижером Стефано Романи помогал зрителям проследить за всеми эмоциональными переживаниями: музыка звучала то торжественно и оглушающе, то тихо и тонко.

Леонид Фейффер пришел на постановку с женой. Он по образованию инженер, а его жена – филолог. Они посещают Шаляпинский фестиваль на протяжении 20 лет, а оперу «Аида» смотрят шестой раз.

«20 лет мы сюда ходим. На “Аиду” мы пришли уже шестой раз. Нам очень нравится. Во-первых, декорации. Во-вторых, состав солистов. Вообще нравится весь театр. Мы часто выезжаем за пределы России, и такого театра, как у нас, редко где увидишь. Здесь даже дух такой, что просто хочется ходить и находиться здесь, как в музее», – рассказал Леонид Фейффер.

На следующей неделе зрителям представят еще две оперы, написанные Верди, – «Набукко» и «Травиата». Гала-концерт 22-23 февраля соберет самых именитых солистов России. Впервые на фестивале публика услышит Юлию Лежневу, Марию Лобанову, Дмитрия Ульянова.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

В Татарстане стартовали продажи татарской версии книги о разведчике Ибрагиме Аганине
Новости дня
23:02
Кадастровая палата РТ: Выросло число запросов на выписки из реестра недвижимости в электронном виде

За 2018 год было выдано 1,3 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости, из них почти 90% – в электронном виде.

22:42
Вокалистка Мария Пахарь: Партия Аиды – непростая, плакать хочется практически постоянно

На Шаляпинском фестивале в театре Джалиля публике представили оперу «Аида».

22:31
Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе в Татарстане, в котором погибли четыре девушки

Страшная авария произошла сегодня около пяти часов вечера на 95-м км трассы Казань – Оренбург.

22:26
В Нижнекамске на митинг у памятника воинам-интернационалистам собралось более полутысячи горожан

С Афганской войны в Нижнекамск не вернулись 14 солдат.

22:16
На сцене Качаловского театра представят обновленную редакцию спектакля «Горько!»

Еще в начале творческого пути у Александра Славутского родилась идея объединения в один рассказ трех драматургических новелл Михаила Зощенко.

22:06
Асгат Сафаров возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Арске

Из Арского района на службу в Афганистан отправились 149 человек, из них трое погибли во время исполнения воинского долга.

21:48
Утром 18 февраля жители России смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна
21:36
УНИКС обыграл в домашнем матче «Химки»

Со счетом 73:58 победу одержали казанцы, утвердившись на втором месте в рамках лиги ВТБ.

21:22
Минздрав РФ предупредил о продаже в аптеках более 15 лекарств с фенспиридом
21:21
Появилось видео с места аварии фуры и легковушек на М7 рядом с Новониколаевским под Казанью

Фура пробила разделительное ограждение и на встречке столкнулась с двумя легковушками.

21:09
В Татарстане погиб управлявший лошадью мужчина, в телегу которого влетела иномарка

ДТП случилось на дороге Казань – Ульяновск в Апастовском районе республики.

21:00
Глава Бугульминского района ответил на критику из-за сокращения производства молока

По словам Линара Закирова, причиной сокращения производства стало распространение туберкулеза у коров.

20:43
Все четверо погибших в страшной аварии в Алексеевском районе РТ – девушки

18-летняя девушка-водитель получила права десять месяцев назад.

20:34
Хоккеисты «Динамо-Казани» подарили болельщикам серию из четырех побед подряд

Встреча в Сыктывкаре против местного «Строителя» закончилась со счетом 3:5.

20:28
Чистопольский МФЦ справил новоселье

Многофункциональный центр в Чистополе обслуживает по принципу «одного окна» до 300 человек в день.

20:17
В Лаишевском районе Татарстана спасли пятерых заблудившихся на Каме рыбаков

Поиски мужчин, уехавших на рыбалку, осложняли сильный ветер и снегопад.

20:14
В Менделеевске установлена доска с именами умерших воинов-интернационалистов

На доске увековечены имена 19 менделеевских ребят, с честью выполнявших воинский долг и умерших в мирное время.

20:10
Синоптики Татарстана предупреждают о гололеде и снежных заносах

Ночью на территории республики сохранятся метели, по-прежнему возможны сильные порывы ветра.

20:00
Татарские бизнесмены из Екатеринбурга предложили поставлять в Татарстан оливиновый песок

Гендиректор Свердловского золотоперерабатывающего предприятия Фарит Набиуллин встретился с вице-премьером РТ Василем Шайхразиевым.

19:44
На границе с Татарстаном появится одна из башкирских ТОР

Территории опережающего развития будут организованы в Белорецке, Благовещенске и Нефтекамске.

19:37
Из-за аварии с участием «КАМАЗа» и двух иномарок частично перекрыта трасса М7 в Татарстане

На 796-км трассы Москва – Уфа водитель «КАМАЗа» вылетел на встречку и протаранил «Шкоду» и «Ауди».

19:36
Из аэропорта «Бегишево» в мае откроются рейсы в турецкий Даламан

Самолеты будут перевозить пассажиров один раз в неделю.

19:28
«Ак Барс» победил без Даниса Зарипова в матче против одного из лидеров чемпионата КХЛ

Гостевая встреча с екатеринбургским «Автомобилистом» завершилась со счетом 3:0.

19:20
В 2018 году Рыбно-Слободский район привлек 854 млн рублей инвестиций

Район должен занимать более высокие места в рейтингах, заявил Фарид Мухаметшин.

19:15
В Казани у РКБ автоледи на внедорожнике врезалась в автобус

Авария произошла сегодня днем на улице Рауиса Гареева.

События