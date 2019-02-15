Вокалистка Мария Пахарь: Партия Аиды – непростая, плакать хочется практически постоянно

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Сегодня публике представили оперу итальянского маэстро Джузеппе Верди «Аида» в постановке Юрия Александрова. Мировая премьера состоялась 148 лет назад, на сцене театра оперы и балета им. Джалиля «Аида» ставится с 2013 года.

В мероприятии приняли участие сопрано Мария Пахарь (Московский академический музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко), тенор Ахмед Агади (Мариинский театр), меццо-сопрано Ксения Дудникова (МАМТ), баритон Борис Стаценко (Германия), бас Михаил Казаков, Гульнора Гатина, тенор Антон Иванов. Дирижер – Стефано Романи (Италия).

Мария Пахарь выступает в театре оперы и балета с 2016 года. Тогда она пела партию Татьяны в «Евгении Онегине». Партию Аиды солистка исполняет на Шаляпинском фестивале впервые. Для нее роль рабыни Аиды, которая влюблена в полководца Радамеса, оказалась достаточно эмоциональной.

«Партия Аиды, конечно, непростая. Плакать хочется практически постоянно. Но этим и интересна партия. Она и поет о любви, и страдает от любви, и приносит себя в жертву ради любви. Можно сказать, что она сильная женщина, потому что смогла склонить полководца на свою сторону», – рассказала Мария Пахарь перед началом спектакля.

Исполнитель роли эфиопского царя Амонасро и отца Аиды Борис Стаценко участвовал в этой постановке четыре года назад. Он считает, что опера Верди – это самая подходящая опера для баритона.

«Все лучшие роли, которые написаны для баритона, – это у Верди. Я пою роль Амонасро во всем мире. Сказать, почему мне именно эта роль нравится, – трудно, потому что я вообще люблю петь, а где – неважно», – поделился Стаценко.

Автор сценария – французский египтолог Огюст Мариетт – нашел сюжет о любви в одном из расшифрованных египетских папирусов. Над либретто работал Антонио Гисланцони. Сам Верди принимал участие в постановке сюжета. Он изучал историю, искусство Древнего Египта.

Действие оперы «Аида» разворачивается во времена правления фараонов в Мемфисе. В центре сюжета любовный треугольник: дочь фараона Амнерис и его пленница Аида влюблены в начальника дворцовой стражи Радамеса. Этот конфликт и приводит героев к трагичному финалу.

Атмосфера величественного Древнего Египта создается при помощи исторических костюмов, величественных колонн, гигантских статуй. По ходу сценического развития декорации трансформируются и создается эффект 3D. В первом действии на сцене стоял дымящийся котел, и в зале чувствовался запах горелого.

Публика оценивала громкими аплодисментами каждые сильные партии. Так, оваций удостоилось соло Ахмеда Агади в первом действии. Но зрители отмечали не только партии солистов. Танцоры из Казанского хореографического училища приковывали внимание публики и заслуженно получали шквал аплодисментов в свой адрес.

Во время антракта гости переместились из зала в холл, где организаторы выставили стенды с фактологическим материалом и костюмы с постановок прошлых лет. Также для публики играли музыканты.

Заместитель директора по организации зрителей Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Джалиля Юрий Ларионов рассказал о работе режиссера-постановщика с артистами.

«Юрий Александров очень много работал с актерами, с певцами над сценическими образами, вокальными партиями. Грандиозная постановка вышла. Очень. И музыка впечатляющая», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» Ларионов.

Он добавил несколько слов о самом театре и о публике Шаляпинского фестиваля: «Сейчас так, как мы, не ставят. Все осовременили – в джинсах, костюмах. Мы работаем в классическом стиле. Вот это и ценится. К нам ходит духовная, изысканная публика».

Вторая часть оперы открылась сценой с Амнерис, которая в своих покоях поет: «Мой милый! Приди, мое блаженство, приди, моя любовь, мне сердце успокой». Однако публика первые минуты не могла проследить, о чем поет Амнерис, так как суфлер стал показываться не сразу, а через пару минут после начала второго отделения.

Оркестр во главе с итальянским дирижером Стефано Романи помогал зрителям проследить за всеми эмоциональными переживаниями: музыка звучала то торжественно и оглушающе, то тихо и тонко.

Леонид Фейффер пришел на постановку с женой. Он по образованию инженер, а его жена – филолог. Они посещают Шаляпинский фестиваль на протяжении 20 лет, а оперу «Аида» смотрят шестой раз.

«20 лет мы сюда ходим. На “Аиду” мы пришли уже шестой раз. Нам очень нравится. Во-первых, декорации. Во-вторых, состав солистов. Вообще нравится весь театр. Мы часто выезжаем за пределы России, и такого театра, как у нас, редко где увидишь. Здесь даже дух такой, что просто хочется ходить и находиться здесь, как в музее», – рассказал Леонид Фейффер.

На следующей неделе зрителям представят еще две оперы, написанные Верди, – «Набукко» и «Травиата». Гала-концерт 22-23 февраля соберет самых именитых солистов России. Впервые на фестивале публика услышит Юлию Лежневу, Марию Лобанову, Дмитрия Ульянова.

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