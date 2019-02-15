Асгат Сафаров возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Арске

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня в Арске руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам, сообщается на официальном портале Президента РТ.

«Война в Афганистане навеки вписана в историю нашего государства. Мы всегда будем помнить о подвиге наших ребят, которые, несмотря на смертельную опасность, стремились принести на афганскую землю мир и спокойствие», — передает слова Сафарова пресс-служба.

В мероприятии участвовали воины-афганцы, представители районной общественной организации воинов-афганцев и других участников локальных войн «Боевое братство». Присутствовавшие почтили память павших минутой молчания, также был дан ружейный залп.

Памятник, находящийся в центре города, был открыт в июне 2007 года, автором проекта является Владимир Борисов. Творение состоит из двух частей: высокая темно-красная стела представляет собой «гильотину» войны и разделяет нижнюю часть на две половины. Одна из них (черная) символизирует гибель, искалеченность тела и души тех, кто остался в живых, вторая половина (белая) — символ вечной жизни после смерти и мирный труд вернувшихся воинов.

Из Арского района на службу в Афганистан отправились 149 человек, Аглуллин Васил, Бикбаев Фанис и Лотфуллин Марат погибли во время исполнения воинского долга.

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