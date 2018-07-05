Татар-информ

15 февраля 2019, 21:36

Спорт

УНИКС обыграл в домашнем матче «Химки»

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Спорт

УНИКС обыграл в домашнем матче «Химки»

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Со счетом 73:58 победу одержали казанцы, утвердившись на втором месте в рамках лиги ВТБ.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Последний зимний матч УНИКС провел сегодня дома в рамках лиги ВТБ с «Химками». Со счетом 73:58 победу одержали казанцы, утвердившись на втором месте. Следующий матч УНИКС проведет только через две недели (2 марта). 

По сравнению с ЦСКА, который УНИКС обыграл в прошедший понедельник, у «Химок» казанцы выигрывают гораздо чаще, в последний раз УНИКС праздновал успех 26 марта прошлого года в «Баскет-холле» (83:80). Но в целом перевес пока за химчанами, 10 побед при 7 поражениях в рамках лиги ВТБ.

28 октября прошлого года «Химки» дома обыграли УНИКС (78:65) и долгое время шли в лиге ВТБ вторыми после ЦСКА. Пока в последнем туре УНИКС не обыграл ЦСКА, а «Химки» в тот же вечер проиграли дома «Локомотиву-Кубани» (82:84). Так что УНИКС стал вторым, 13 побед при 3 поражениях, «Химки» — третьими, 12-4. 

В Евролиге дела у «Химок» обстоят хуже. После 22 из 30 туров подмосковная команда не попадает в зону плей-офф, занимая одиннадцатое место, 9 побед при 13 поражениях. Первый — «Фенербахче», 19-3. 

Игру с «Химками» казанцы начали в таком составе: Реймар Морган, Мелвин Эджим, Трент Локетт, Евгений Колесников и Пиеррия Хенри. Не попали в заявку Александр Билле, Морис Ндур, Джеки Кармайкл и Костас Каймакоглу. Пришел поддержать УНИКС министр спорта республики Владимир Леонов.

Хозяева огорошили гостей уже в дебюте — 10:0 через две с половиной минуты. При счете 14:0 в игру вошли Эрик Макколлум и Артем Клименко. Лишь за 3 минуты 40 секунд до первого перерыва Сергей Моня принес первые очки «Химкам» — 16:2. Третья «треха» хозяев — 19:2. Джамар Смит забил первым же касанием — 21:4. Вышел на площадку Антон Понкрашов. Итог четверти удивил всех — 21:9, 4 очка химчане набрали с игры, остальные — с линии штрафных. Красноречивы цифры потерь, 1-8.

Рывок «Химок» (7-0) и на табло — 21:11. Вышел Максим Шелекето. «Химки» пришли в себя, да и казанцы стали реже попадать в кольцо. Но несмотря на это, игроки снова собрались и продолжили атаковать, мощный данк Моргана — 31:15 в середине второй четверти. И даже «плюс 20» после штрафного в исполнении Моргана — 35:15. Ответ гостей — 35:22. Выходят на замену Павел Сергеев и Андрей Кощеев. На большой перерыв команды ушли при счете 38:24. Подбор за гостями, 17-20, и потерь у них больше, 6-14. Но игра выровнялась.

В третьей четверти «Химки» перехватили инициативу, совершив еще один рывок 7-0, счет на табло — 48:40. Защита УНИКСа дает сбои. Было «плюс 20», стало «плюс 9» на старте заключительной четверти. Гости в третьем периоде точно были сильнее.

Напряжение растет, но баскетболисты не забывают радовать публику красивыми передачами — 61:48. Одинаково часто ошибаются обе команды, поэтому так мало забивают — 62:50 в середине последней четверти. Морган и вовсе в очередном отрыве засадил мяч сверху спиной к кольцу — 64:52. На Моргане постоянно фолят, а он забивает — 67:54. Вслед за ЦСКА УНИКС уверенно обыграл и второго российского представителя в Евролиге.

После 17 матчей в активе УНИКСа стало 14 побед и 3 поражения, второе место в лиге ВТБ. В следующем туре 2 марта казанцы сыграют дома с «Астаной». В ближайшие выходные под руководством наставника УНИКСа Димитриса Прифтиса за сборную звезд мира игроков лиги ВТБ сыграют Ндур и Смит, Артем Клименко — за сборную россиян.

УНИКС (Казань) — «Химки» (Московская область) — 73:58 (21:9, 17:15, 16:21, 19:13). Самые результативные: УНИКС — Морган (23+6 подборов+6 перехватов), Хенри (13+6 передач); «Химки» — Мики (21), Томас (10).

 

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