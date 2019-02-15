Появилось видео с места аварии фуры и легковушек на М7 рядом с Новониколаевским под Казанью

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Появилось видео с места аварии фуры и легковушки рядом с Новониколаевским на объездной вокруг Казани. Его ИА «Татар-информ» прислали очевидцы.

На видео зафиксировано, как фура пробила разделительное ограждение и на встречке столкнулась с двумя легковушками. Движение по обеим полосам в сторону Москвы приостановлено – видно, как машины стоят.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в 16.40 на 796-м км трассы Москва – Уфа водитель «КАМАЗа» превысил скорость, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с легковыми «Шкодой» и «Ауди».

Как сообщили в пресс-службе МВД по РТ, водитель «Ауди» получил ушиб головы, его пассажирка – ушиб грудной клетки. Оба от госпитализиции аотказались.

автор видео: Наталья Рыбакова

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