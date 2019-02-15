В Татарстане погиб управлявший лошадью мужчина, в телегу которого влетела иномарка

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Апастовском районе Татарстана при столкновении с легковым автомобилем погиб мужчина, который управлял запряженной лошадью телегой. Об этом сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

«В 6.15 на 59-м километре трассы Казань – Ульяновск 46-летний водитель гужевой повозки, по предварительным данным, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю “Лифан”», – отмечается в сообщении.

В результате легковушка врезалась в телегу, и управлявший ею мужчина погиб на месте. Инцидент произошел 13 февраля.

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