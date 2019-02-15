Утром 18 февраля жители России смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Утром 18 февраля жители России смогут наблюдать такое редкое астрономическое явление, как сближение Венеры и Сатурна. Об этом информирует пресс-служба Московского планетария.

«Их будет разделять всего один градус (два диска Луны)! <…> Красивую утреннюю пару можно увидеть в предрассветные часы, с 6.30 до 7.30 утра, над юго-восточным горизонтом. Правее (южнее) и выше над горизонтом этот утренний дуэт будет сопровождать Юпитер и красный Антарес – ярчайшая звезда в созвездии Скорпион», – отмечается в сообщении планетария.

В Казани времени для наблюдения за сближением второй и шестой планет от Солнца будет меньше, так как в Москве 18-го числа Солнце встанет в 7.50 утра, а в столице Татарстана – уже в 7.04.

Следующее сближение Венеры и Сатурна произойдет 11 декабря.

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