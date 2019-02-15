Глава Бугульминского района ответил на критику из-за сокращения производства молока

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алина Кадриева). Глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров не согласен с высказанной в адрес муниципалитета критикой по поводу низких показателей производства молока. Об этом он заявил корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Мы не отстали по производству молока. Есть районы и с более низкими показателями. Самый отстающий – Муслюмовский район. Вы цифры внимательно смотрели?» – спросил он.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, в 2018 году хозяйства Бугульминского района произвели 7 тыс. тонн молока. Это 76% от объема 2017 года. По молоку район занимает предпоследнее место по республике. Худше показатели только у Муслюмовского района – там произведено лишь 62% от объемов предыдущего года. Глав Муслюмовского, Бугульминского и Елабужского районов, имеющих низкие показатели, раскритиковал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Линар Закиров в ходе беседы с корреспондентом ИА «Татар-информ» признал снижение объемов производства молока и назвал причину этого. «В 2018 году по требованию ветеринаров нам пришлось забить более 1 тыс. голов скота. Потому что болели туберкулезом. Свыше 600 из них – молочный скот. Только из-за этого наши показатели снизились», – сказал он.

По словам Линара Закирова, сейчас за счет субсидий и государственной помощи идет закупка скота. «Мы планируем в течение трех лет построить три молочные фермы, рассчитанные в общей сложности на 13 тыс. голов. Будем получать около 360 тонн молока в сутки», – пояснил он.

Сегодня в Бугульминском районе средний удой с коровы в сутки составляет 9,6 литра, это 38-е место среди 43 районов республики. По данным Минсельхозпрода РТ, самые низкие показатели у хозяйств «Муса Джалиль» (8,7 литра в сутки, руководитель – Харис Ахметгареев) и «Наратлы» (7,3 литра в сутки, руководитель – Сергей Исаев).

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