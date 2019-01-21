Хоккеисты «Динамо-Казани» подарили болельщикам серию из четырех побед подряд

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Клуб по хоккею с мячом «Динамо-Казань» продолжил серию побед в чемпионате России, одолев на выезде сыктывкарский «Строитель» со счетом 3:5.

Матч проходил не на самых высоких скоростях, с аккуратными атаками обеих команд. Так дела обстояли до 12-й минуты, когда в ворота хозяев был назначен пенальти. Максим Рязанов с точки не промахнулся. «Строители» пошли вперед, но упустили контратаку и сумели ее прервать, только допустив нарушение. Пенальти вновь реализовал Рязанов. Казанцы решили не заканчивать на этом и спустя десять минут после розыгрыша углового Андрей Опарин в третий раз огорчил голкипера хозяев Максима Шакирова. Отомстил «Строитель» одним реализованным пенальти, но выход один на один сыктывкарцам не дался: Александр Темников был надежен. Зато Максим Тюко свой шанс использовал на 100 процентов и сделал счет 1:4.

Второй тайм начался с пропущенного гостями гола – с игры отличился Артем Лихачев. Спустя еще пару минут мяч вновь оказался в воротах «Динамо», но судьи его не засчитали. Следующего результативного действия пришлось ждать целых полчаса. После сольного прохода Алексей Веселов вновь огорчил хозяев площадки. «Строитель» напоследок огрызнулся, но в целом команды просто доигрывали матч.

Продолжат выездные матчи подопечные Ильяса Хандаева игрой в Архангельске с местным «Водником». Встреча состоится 18 февраля.

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