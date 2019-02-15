Минздрав РФ предупредил о продаже в аптеках более 15 лекарств с фенспиридом

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На территории России в обороте находятся более 15 торговых наименований лекарственных препаратов, содержащих действующее вещество фенспирид. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

«В перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – прим. Т-и) на 2019 год включен лекарственный препарат с МНН “фенспирид” <...> Указанному МНН (международному непатентованному наименованию – прим. Т-и) соответствует более 15 торговых наименований лекарственных препаратов», – отмечается в сообщении Министерства здравоохранения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в России изымут из обращения лекарство от кашля «Эреспал». Производящая его французская компания обнаружила, что содержащийся в нем фенспирид способен вызывать нарушения сердечного ритма.

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