Кадастровая палата РТ: Выросло число запросов на выписки из реестра недвижимости в электронном виде

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Жители Татарстана в 2018 году чаще всего запрашивали выписки из Единого государственного реестра недвижимости в электронном виде. Количество выданных на бумаге документов сократилось по сравнению с 2017 годом еще на 3%, сообщает пресс-служба Кадастровой палаты по РТ.

«Более 1,3 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) выдала в прошлом году Кадастровая палата по РТ. Из них 1,1 млн, или почти 90%, было запрошено в электронном виде», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Сведения ЕГРН могут понадобиться, например, для заключения договора с банком, подключения газа к частному дому, но в основном они нужны при сделках с недвижимостью.

«Выписки из ЕГРН показывают, кто является владельцем недвижимости, сколько раз и к кому переходили дом или земля, в них также отражается площадь участка, указывается, в каких целях разрешено использовать землю, какие наделы расположены по соседству. В выписках содержится информация об ограничениях прав и наложенных на интересующий объект недвижимости обременениях, информация о том, проводилось межевание или нет», – уточнила замдиректора Кадастровой палаты по РТ Лейсан Рахматуллина.

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