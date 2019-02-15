(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе Татарстана спасли пятерых заблудившихся на Каме рыбаков. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 15.23 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение от водителя снегохода, что в районе села Атабаево он должен был забрать пятерых мужчин, которых с утра привез на Каму на рыбалку и договорился забрать после обеда», – уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

На место предполагаемого нахождения рыбаков выехали инспекторы ГИМС Лаишевского района на двух снегоходах. Поиск мужчин осложняли сильный ветер и снегопад.

Чуть меньше двух часов потребовалось инспекторам, чтобы обнаружить потерявшихся рыбаков на острове в 9 км от села Атабаево. Мужчин доставили на берег. От медицинской помощи спасенные отказались.

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