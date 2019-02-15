В Нижнекамске на митинг у памятника воинам-интернационалистам собралось более полутысячи горожан

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Сегодня у памятника воинам-интернационалистам в Нижнекамске собралось более пятисот жителей города. На памятное событие в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана пришли солдаты, воевавшие в «горячих точках», родители погибших нижнекамцев, студенты и школьники, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Замглавы Нижнекамского района Эльвира Долотказина отметила, что такие события, которые, к счастью, завершились 30 лет назад, не должны повторяться.



Советник главы района Григорий Китанов сказал, что 30 лет прошло, но боль в сердцах родителей не утихнет никогда. «Мы всегда будем помнить тех ребят, которые погибли в Афганистане ради того, чтобы мы с вами жили, создавали семьи. Они не пожили, не полюбили… Они оставили это все нам, чтобы помнили мы, и память эту будем передавать из поколения в поколение», – подчеркнул спикер.



Ветеран войны в Афганистане Альберт Багаутдинов, обращаясь ко всем присутствующим, поздравил с праздником и поблагодарил ребят, которые провели в течение этого месяца уже 62 встречи с учащимися школ. Мама погибшего ефрейтора Олега Мокина Инесса Шарапова пожелала всем здоровья, а молодому поколению – любви.



Ветеранам боевых действий и военнослужащим запаса вручили награды: некоторых отметили за активную общественную работу, других – за вклад в патриотическое воспитание молодежи.



С Афганской войны в Нижнекамск не вернулись 14 солдат. Память воинов почтили минутой молчания. Цветы к памятнику возложили руководство города, нижнекамские градообразующие предприятия, ветераны войны и родственники погибших.

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