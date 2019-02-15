Татарские бизнесмены из Екатеринбурга предложили поставлять в Татарстан оливиновый песок

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Рамис Габасов). Генеральный директор екатеринбургского ООО «Березовский рудник» Фарит Набиуллин предложил вице-премьеру Татарстана Василю Шайхразиеву поставлять в республику оливиновый песок. Тот обещал по приезде изучить существующий в регионе спрос на эту продукцию.

Оливин – это неплавящийся минерал, который применяют для производства огнеупорных кирпичей. Его добывают и размалывают в песок в 400 км от Екатеринбурга.

Гендиректор горнорудной компании Фарит Набиуллин отметил, что оливин и оливиновый песок местного производства сопоставимы по качеству с норвежским оливином, который является лидером рынка на сегодняшний день. Однако помимо качества татарские предприниматели предлагают и выгодные цены.

«Те, кто переживают за качество продукции, работают с норвежским оливином либо с другими песками, магнезитовыми, которые значительно дороже. Наша цена, если сравнивать с норвежским оливином, который стоит от 250–300 евро за тонну, – 5 тыс. рублей за тонну. Производство находиться в Карпинском районе, а это 400 км отсюда (от Екатеринбурга – прим. Т-и)», – заявил Фарит Набиуллин.

В Татарстане заводов по производству огнеупорных кирпичей нет. Большинство подобных предприятий сконцентрировано как раз в Свердловской области.

«Для нас важно, чтобы не только для Свердловской области, но и для всех субъектов Федерации Всемирный конгресс татар стал неким проводником. Я по приезде как вице-премьер узнаю, каков объем потребления оливинового песка в республике», – ответил на предложение Василь Шайхразиев.

Разговор был завершен предложением вице-премьера РТ встретиться вновь, но уже на полях тематических форумов, где свердловские предприниматели смогли бы обсудить этот вопрос с татарстанскими бизнесменами напрямую и продолжить диалог более детально.

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