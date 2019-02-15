Из-за аварии с участием «КАМАЗа» и двух иномарок частично перекрыта трасса М7 в Татарстане

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). На трассе М7 в Татарстане «КАМАЗ» вылетел на встречку и протаранил две иномарки, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ.

«Сегодня примерно в 16.40 на 796-м км автодороги Москва – Уфа водитель автомобиля "КАМАЗ", по предварительным данным, превысил безопасную скорость, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилями "Шкода" и "Ауди"», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Количество пострадавших и причины ДТП устанавливаются. На месте работают инспекторы ГИБДД и представители экстренных служб.

Как сообщили агентству в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор», из-за ДТП на участке трассы М7 в Зеленодольском районе республики временно закрыто движение в сторону Москвы.



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