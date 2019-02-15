«Ак Барс» победил без Даниса Зарипова в матче против одного из лидеров чемпионата КХЛ

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» в гостях переиграл лидера Восточной конференции – екатеринбургскую команду «Автомобилист». Встреча завершилась со счетом 3:0, чему не помешало отсутствие Даниса Зарипова в рядах казанцев.

На старте матча «Ак Барс» выглядел интереснее своего соперника: больше атак и напора, жестче игра в обороне. Александр Шарыченков чуть не устроил гол в свои ворота. Когда вратарь гостей выехал за ворота за шайбой, он неудачно выбросил ее прямо на крюк игрока соперника, который не попал по воротам. Казанцы тоже были близки к тому, чтобы открыть счет, но вратаря хозяев Якуба Коваржа спасла штанга. Все же подопечные Зинэтулы Билялетдинова уверенно контролировали шайбу в чужой зоне, что и вылилось в гол Никиты Лямкина, который мощным броском с синей линии вывел «Ак Барс» вперед.

Во втором периоде казанцы продолжили агрессивные набеги на ворота «Автомобилиста» и дважды едва вновь не огорчили Коваржа. Но Антон Ландер получил большой дисциплинарный штраф на 5 минут, Глухов удалился на 2 минуты, и пришлось «Ак Барсу» обороняться в формате 5 на 3. Шарыченков тащил, Шарыченков терял ворота, но казанцы выстояли.

При игре в большинстве подопечным Билялетдинова удалось увеличить отрыв от екатеринбуржцев: на пятаке оставили одного Иржи Секача, и он беспрепятственно отправил шайбу в ворота. Голевую передачу организовал Александр Свитов, заработавший уже второе очко за 2 матча. А за десять секунд до конца периода Владимир Ткачев сделал счёт 0:3.

Заключительный отрезок матча «Ак Барс» начал в меньшинстве – за нарушение численного состава наказали казанцев арбитры. Впрочем, ворота в неприкосновенности гостям сохранить удалось. Матч так и завершился со счетом 3:0.

«Автомобилисту» не так уж была нужна победа. Команда из Екатеринбурга надежно закрепилась на первой строчке Восточной конференции, никто ее уже оттуда не подвинет. Казанцам же побеждать было необходимо: скоро плей-офф, и преимущество родного льда лишним не будет.

Последнюю игру регулярного чемпионата до начала плей-офф «Ак Барс» проведет дома 18 февраля против магнитогорского «Металлурга».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.