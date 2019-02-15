В 2018 году Рыбно-Слободский район привлек 854 млн рублей инвестиций

(Рыбно-Слободский район, 15 февраля, «Татар-информ», Диана Авакян). По итогам 2018 года Рыбно-Слободский район Татарстана привлек 854 млн рублей инвестиций. Об этом глава района Ильдар Тазутдинов сообщил на отчетном заседании Совета муниципалитета. В мероприятии принял участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин.

«В целом за 2018 год в район привлечено 13 инвесторов, сумма заявленных инвестиций составила 854,5 млн рублей, фактически вложенных инвестиций – 490,8 млн рублей. Создано 137 рабочих мест с перспективой в 438», – рассказал докладчик.

В качестве примера Тазутдинов привел турецкого инвестора – ООО «Фуд Альянс». Эта компания занимается выращиванием и реализацией клубники и пекинской капусты. В прошлом году в проект вложено 12 млн рублей инвестиций из 17 заявленных, создано 15 рабочих мест. В текущем году запланировано строительство тепличного комплекса и овощехранилища.

«С этим же инвестором планируем начать реализацию инвестиционного проекта “Татарстанский гектар”. Это создание кооператива на площади 200 га, где каждый желающий фермер, вступивший в него, сможет заниматься выращиванием клубники, малины, смородины. Сумма заявленных инвестиций составляет 70 млн рублей», – добавил глава района.

Председатель же Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин заявил, что район все эти годы показывал хорошие результаты по развитию МСП и крупного бизнеса. Однако глава республиканского парламента пожурил главу за 38-е место в рейтинге социально-экономического развития муниципалитетов. По его мнению, «на благодатной Рыбно-Слободской земле есть всё, чтобы производить больше продукции и решать более ответственные задачи».

«По рейтингам отраслевых министерств и ведомств Рыбная Слобода – один из аутсайдеров. Мне неприятно это говорить, но мы обязаны это обсуждать и выяснять, что можно в такой ситуации сделать», – отметил Мухаметшин.

Позже в беседе с журналистами Ильдар Тазутдинов пояснил, что основной упор будет делать на трудоустройство граждан.

«Сейчас поэтому и ведем активную работу по привлечению инвесторов и по расширению бизнеса существующих наших предпринимателей, – сказал он. – В этом направлении будем вести работу, создавать рабочие места, добавленную стоимость, налогособираемость. Это все сказывается на жизнедеятельности наших граждан».

Председатель Госсовета РТ пожелал главе района удачи в выполнении поставленных задач.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.