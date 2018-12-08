Татар-информ

15 февраля 2019, 19:00

ОбществоКультура

В Татарстане стартовали продажи татарской версии книги о разведчике Ибрагиме Аганине

Рекомендуем

ОбществоКультура

В Татарстане стартовали продажи татарской версии книги о разведчике Ибрагиме Аганине

Фото: архив/Владимир Васильев

Автор книги Николай Лузан вместе с Таткнигоиздатом провел в Казани встречу с читателями.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани стартовали продажи татарской версии книги Николая Лузана «Три жизни Ибрагима Аганина: СМЕРШ. Найти и покарать». Автор специально приехал в Татарстан и вместе с Таткнигоиздатом провел встречу с читателями.

«Это одна из тех книг, которые ложатся на душу. Я написал ее за четыре месяца», – отметил Николай Лузан. Стоявшую перед ним задачу он назвал непростой, так как его работа не должна была умалить личность героя и значения совершенного им подвига.

Презентация русской версии состоялась ранее в Постпредстве РТ в РФ. «И это была не обычная презентация, там присутствовали 11 Героев Советского Союза и России», – добавил литератор. Тогда-то ему и предложили выпустить книгу на татарском языке.

«Для меня верхом удачи в творчестве стал момент, когда первый Президент Татарстана изъявил желание написать предисловие к этой книге», – подчеркнул Лузан. «У него (Минтимера Шаймиева – прим. Т-и) осталось хорошее впечатление, теперь я по Татарстану могу ездить спокойно, не бояться никого», – пошутил автор.

Продавец фирменного магазина Татарского книжного издательства рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ», что, хотя продажи книги только стартовали, ее уже активно раскупают. По ее словам, одинаково хорошим спросом пользуются как русское, так и татарское издания.

Презентация книги вызвала ажиотаж у казанской публики. Все места в импровизированном зале ТЦ «ГУМ» были заполнены. Каждый хотел задать вопрос автору, получить автограф и сфотографироваться с ним.

На презентации татарской версии книги «Ибраһим Аганинның өч гомере» присутствовали и представители издательства. Переводчица Фирая Бадретдинова отметила, что это был первый для нее случай перевода non-fiction. «В смысле языка для меня это было несложно, сложность была лишь в том, что я эту область вообще не знаю – не понимаю армейские термины», – пояснила она.

Перед тем, как приняться за эту работу, переводчица изучила всю имеющуюся информацию об Ибрагиме Аганине. «Этот человек мне в душу запал», – восхитилась Фирая. «Я хочу, чтобы вся молодежь это прочитала. Патриотизм – это не какое-то отвлеченное понятие, патриотизм – это люди, вот такие мальчики, как Аганин», – добавила она.

Гендиректор ГУП «Татарское книжное издательство» Ильдар Сагдатшин рассказал, что книга произвела большое впечатление и на него. «Я ее прочитал буквально за два дня. Это одна из тех книг, от которых оторваться не можешь, читаешь с фонариком под одеялом, как в детстве», – сказал он корреспонденту агентства.

Гендиректор Таткнигоиздата также сообщил, что узнал о книге после ее презентации в полпредстве РТ в Москве. «Я подумал, почему бы не попробовать ее издать на татарском языке», – объяснил он.

Тогда издательство связалось с Роспечатью и предложило выпустить перевод книги на татарский язык. Издание напечатано в рамках целевой программы «Культура России», что позволило компенсировать типографские расходы. «Я не сомневаюсь, что книга будет успешна. Для воспитания патриотизма, любви к родине она должна стать настольной для наших детей. Народ должен знать своих героев. Всем рекомендую ее прочитать», – добавил Сагдатшин. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Вокалистка Мария Пахарь: Партия Аиды – непростая, плакать хочется практически постоянно
Новости дня
23:02
Кадастровая палата РТ: Выросло число запросов на выписки из реестра недвижимости в электронном виде

За 2018 год было выдано 1,3 млн выписок из Единого государственного реестра недвижимости, из них почти 90% – в электронном виде.

22:42
Вокалистка Мария Пахарь: Партия Аиды – непростая, плакать хочется практически постоянно

На Шаляпинском фестивале в театре Джалиля публике представили оперу «Аида».

22:31
Появилось видео с места смертельного ДТП на трассе в Татарстане, в котором погибли четыре девушки

Страшная авария произошла сегодня около пяти часов вечера на 95-м км трассы Казань – Оренбург.

22:26
В Нижнекамске на митинг у памятника воинам-интернационалистам собралось более полутысячи горожан

С Афганской войны в Нижнекамск не вернулись 14 солдат.

22:16
На сцене Качаловского театра представят обновленную редакцию спектакля «Горько!»

Еще в начале творческого пути у Александра Славутского родилась идея объединения в один рассказ трех драматургических новелл Михаила Зощенко.

22:06
Асгат Сафаров возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам в Арске

Из Арского района на службу в Афганистан отправились 149 человек, из них трое погибли во время исполнения воинского долга.

21:48
Утром 18 февраля жители России смогут увидеть сближение Венеры и Сатурна
21:36
УНИКС обыграл в домашнем матче «Химки»

Со счетом 73:58 победу одержали казанцы, утвердившись на втором месте в рамках лиги ВТБ.

21:22
Минздрав РФ предупредил о продаже в аптеках более 15 лекарств с фенспиридом
21:21
Появилось видео с места аварии фуры и легковушек на М7 рядом с Новониколаевским под Казанью

Фура пробила разделительное ограждение и на встречке столкнулась с двумя легковушками.

21:09
В Татарстане погиб управлявший лошадью мужчина, в телегу которого влетела иномарка

ДТП случилось на дороге Казань – Ульяновск в Апастовском районе республики.

21:00
Глава Бугульминского района ответил на критику из-за сокращения производства молока

По словам Линара Закирова, причиной сокращения производства стало распространение туберкулеза у коров.

20:43
Все четверо погибших в страшной аварии в Алексеевском районе РТ – девушки

18-летняя девушка-водитель получила права десять месяцев назад.

20:34
Хоккеисты «Динамо-Казани» подарили болельщикам серию из четырех побед подряд

Встреча в Сыктывкаре против местного «Строителя» закончилась со счетом 3:5.

20:28
Чистопольский МФЦ справил новоселье

Многофункциональный центр в Чистополе обслуживает по принципу «одного окна» до 300 человек в день.

20:17
В Лаишевском районе Татарстана спасли пятерых заблудившихся на Каме рыбаков

Поиски мужчин, уехавших на рыбалку, осложняли сильный ветер и снегопад.

20:14
В Менделеевске установлена доска с именами умерших воинов-интернационалистов

На доске увековечены имена 19 менделеевских ребят, с честью выполнявших воинский долг и умерших в мирное время.

20:10
Синоптики Татарстана предупреждают о гололеде и снежных заносах

Ночью на территории республики сохранятся метели, по-прежнему возможны сильные порывы ветра.

20:00
Татарские бизнесмены из Екатеринбурга предложили поставлять в Татарстан оливиновый песок

Гендиректор Свердловского золотоперерабатывающего предприятия Фарит Набиуллин встретился с вице-премьером РТ Василем Шайхразиевым.

19:44
На границе с Татарстаном появится одна из башкирских ТОР

Территории опережающего развития будут организованы в Белорецке, Благовещенске и Нефтекамске.

19:37
Из-за аварии с участием «КАМАЗа» и двух иномарок частично перекрыта трасса М7 в Татарстане

На 796-км трассы Москва – Уфа водитель «КАМАЗа» вылетел на встречку и протаранил «Шкоду» и «Ауди».

19:36
Из аэропорта «Бегишево» в мае откроются рейсы в турецкий Даламан

Самолеты будут перевозить пассажиров один раз в неделю.

19:28
«Ак Барс» победил без Даниса Зарипова в матче против одного из лидеров чемпионата КХЛ

Гостевая встреча с екатеринбургским «Автомобилистом» завершилась со счетом 3:0.

19:20
В 2018 году Рыбно-Слободский район привлек 854 млн рублей инвестиций

Район должен занимать более высокие места в рейтингах, заявил Фарид Мухаметшин.

19:15
В Казани у РКБ автоледи на внедорожнике врезалась в автобус

Авария произошла сегодня днем на улице Рауиса Гареева.

События