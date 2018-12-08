В Татарстане стартовали продажи татарской версии книги о разведчике Ибрагиме Аганине

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Александра Давыдова). В Казани стартовали продажи татарской версии книги Николая Лузана «Три жизни Ибрагима Аганина: СМЕРШ. Найти и покарать». Автор специально приехал в Татарстан и вместе с Таткнигоиздатом провел встречу с читателями.

«Это одна из тех книг, которые ложатся на душу. Я написал ее за четыре месяца», – отметил Николай Лузан. Стоявшую перед ним задачу он назвал непростой, так как его работа не должна была умалить личность героя и значения совершенного им подвига.

Презентация русской версии состоялась ранее в Постпредстве РТ в РФ. «И это была не обычная презентация, там присутствовали 11 Героев Советского Союза и России», – добавил литератор. Тогда-то ему и предложили выпустить книгу на татарском языке.

«Для меня верхом удачи в творчестве стал момент, когда первый Президент Татарстана изъявил желание написать предисловие к этой книге», – подчеркнул Лузан. «У него (Минтимера Шаймиева – прим. Т-и) осталось хорошее впечатление, теперь я по Татарстану могу ездить спокойно, не бояться никого», – пошутил автор.

Продавец фирменного магазина Татарского книжного издательства рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ», что, хотя продажи книги только стартовали, ее уже активно раскупают. По ее словам, одинаково хорошим спросом пользуются как русское, так и татарское издания.

Презентация книги вызвала ажиотаж у казанской публики. Все места в импровизированном зале ТЦ «ГУМ» были заполнены. Каждый хотел задать вопрос автору, получить автограф и сфотографироваться с ним.

На презентации татарской версии книги «Ибраһим Аганинның өч гомере» присутствовали и представители издательства. Переводчица Фирая Бадретдинова отметила, что это был первый для нее случай перевода non-fiction. «В смысле языка для меня это было несложно, сложность была лишь в том, что я эту область вообще не знаю – не понимаю армейские термины», – пояснила она.

Перед тем, как приняться за эту работу, переводчица изучила всю имеющуюся информацию об Ибрагиме Аганине. «Этот человек мне в душу запал», – восхитилась Фирая. «Я хочу, чтобы вся молодежь это прочитала. Патриотизм – это не какое-то отвлеченное понятие, патриотизм – это люди, вот такие мальчики, как Аганин», – добавила она.

Гендиректор ГУП «Татарское книжное издательство» Ильдар Сагдатшин рассказал, что книга произвела большое впечатление и на него. «Я ее прочитал буквально за два дня. Это одна из тех книг, от которых оторваться не можешь, читаешь с фонариком под одеялом, как в детстве», – сказал он корреспонденту агентства.

Гендиректор Таткнигоиздата также сообщил, что узнал о книге после ее презентации в полпредстве РТ в Москве. «Я подумал, почему бы не попробовать ее издать на татарском языке», – объяснил он.

Тогда издательство связалось с Роспечатью и предложило выпустить перевод книги на татарский язык. Издание напечатано в рамках целевой программы «Культура России», что позволило компенсировать типографские расходы. «Я не сомневаюсь, что книга будет успешна. Для воспитания патриотизма, любви к родине она должна стать настольной для наших детей. Народ должен знать своих героев. Всем рекомендую ее прочитать», – добавил Сагдатшин.

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