До тысячи компаний из регионов России поборются за премию «Экспортер года»

(Сочи, 15 февраля, «Татар-информ»). До тысячи компаний из регионов России будут состязаться за право назваться лучшими экспортерами 2019 года. Федеральный этап премии будет организован на всероссийском форуме «Сделано в России». Об этом сообщил журналистам генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«Будут приглашаться как крупные компании, так и представители МСП, мы планируем, что будут участвовать порядка тысячи компаний, предусмотрено около десяти номинаций для разных направлений экспорта», – сказал Слепнев.

По словам генерального директора РЭЦ, премия позволит привлечь интерес к экспортной деятельности. «Важно, что она будет не только федеральной, она будет включать в себя региональные и окружные уровни. В конце года мы планируем в рамках нашего форума “Сделано в России” вручить премии на федеральном уровне», – уточнил Слепнев.

Как ранее сообщил министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, по итогам 2018 года объем экспорта Татарстана вырос на 18%, до 15,4 млрд долларов. В целом объем внешнеторгового оборота в Татарстане в 2018 году вырос на 13,5% в сравнении с 2017 годом и составил 19,2 млрд долларов. По словам Каримова, перед республикой стоит задача удвоения объема несырьевого и неэнергетического экспорта к 2024 году.

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