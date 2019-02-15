Песошин поздравил татарстанцев с Днем памяти воинов-интернационалистов

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил жителей республики с Днем памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Глава Правительства РТ напомнил, что зарубежные войны и конфликты затронули судьбы сотен тысяч жителей России. «Только в Афганистане погибли около 15 тыс. человек. Были еще и другие “горячие точки”, где сражались воины-интернационалисты под флагом нашей страны», – отметил он.

Констатировав «непримерное мужество и стойкость» участников военных конфликтов, Песошин заметил, что сегодня они вспоминают погибших товарищей. И добавил: «Вечная им память и уважение всех наших граждан!»

«Преклоняясь перед мужеством павших, мы не вправе забывать о ныне живущих участниках боевых действий, о семьях погибших», – также подчеркнул Премьер. В связи с этим Алексей Песошин обратил внимание на необходимость обеспечить ветеранов заботой и вниманием и воспитывать на их примере представителей молодого поколения.

В завершение своего обращения Премьер-министр РТ поздравил татарстанцев, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, пожелал им крепкого здоровья, счастья и благополучия, а также выразил глубокую признательность их родным и близким.

День памяти воинов-интернационалистов отмечается 15 февраля, в день вывода советских войск из Афганистана. Официально он празднуется с 2011 года.

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