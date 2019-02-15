Из аэропорта «Бегишево» в мае откроются рейсы в турецкий Даламан

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Из аэропорта «Бегишево» 24 мая откроются рейсы в турецкий Даламан. Чартерные полеты будут выполняться один раз в неделю, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Преимуществом региона Даламан является его близость к популярным курортам Турции, например, к Мармарису, а также к городам провинции Мугла – Геджек, Датча и Фетхие», – отмечается в сообщении пресс-службы.

Полетная программа рассчитана до 18 октября.

Климат в Даламане средиземноморский, с продолжительным летом. Самым жарким месяцем считается август. В это время средняя температура воздуха здесь составляет 33 градуса тепла.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.