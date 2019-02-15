В Казани у РКБ автоледи на внедорожнике врезалась в автобус

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Казани у РКБ автоледи на внедорожнике «КИА» врезалась в автобус, сообщили ИА «Татар-информ» в городской Госавтоинспекции.

«Сегодня днем на улице Рауиса Гареева женщина за рулем автомобиля "КИА", выезжая с придомовой территории, по предварительным данным не уступила дорогу автобусу и совершила с ним столкновение», – рассказали агентству в Госавтоинспекции Казани.



От удара иномарку развернуло поперек дороги, и аварийный автомобиль перегородил сразу две полосы для движения.

Несмотря на серьезные повреждения, которые получили оба транспортных средства, в результате аварии никто не пострадал.



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