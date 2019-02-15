Выступление Стаса Михайлова в Набережных Челнах отменили за день до концерта

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). Концерт народного артиста России Стаса Михайлова, который должен был состояться 16 февраля в набережночелнинском концертном зале имени Сары Садыковой, отменен. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

«Уважаемые зрители! Концерт Стаса Михайлова, который был запланирован на 16 февраля в Набережных Челнах, отменен», – говорится в объявлении, размещенном на сайте Bileton.

Вернуть деньги за билеты можно как в кассе, так и в электронном виде. Вся информация о порядке возврата билетов размещена по адресу – http://www.bileton.ru/page/206.

«Организаторы приносят искренние извинения за доставленные неудобства», – отмечается в сообщении.

В качестве причины отмены выступления указано изменение гастрольного графика певца.

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