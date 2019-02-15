В Казани легковушка, уходя от столкновения, протаранила автобус

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Казани на видео сняли, как легковушка, уходя от столкновения, протаранила автобус. Видеозапись с места ДТП появилась на страницах в соцсетях.

«Авария произошла сегодня около 16.30. По предварительным данным, автомобиль "Шевроле" двигался со стороны улицы Патриса Лумумбы по Космонавтов», – рассказали агентству в городской Госавтоинспекции.

По рассказам водителя «Шевроле», с придомовой территории выехала «Тойота», которая подрезала легковушку. Чтобы избежать столкновения, водитель «Шевроле» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

Из-за аварии на участке дороги возникли серьезные заторы – автобусы и легковые автомобили пытаются объехать место ДТП по обочине.

В результате ДТП никто не пострадал.



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