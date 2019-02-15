Казанская зоозащитница просит защитить тигренка Луну от посягательств циркачей

(Набережные Челны, 15 декабря, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Казанская зоозащитница Эльвира Демина создала петицию, в которой просит руководство республики не отдавать тигренка Луну представителям цирковой династии Запашных.

В своей петиции защитница животных пишет: «Буквально на днях почти все СМИ РТ сообщали о тигренке, которого изъяли полицейские у наркоторговца в Набережных Челнах в ходе спецоперации. Мы были рады узнать о том, что Луна сейчас находится в надежных и опытных руках! К сожалению, так же из СМИ нам стало известно, что тигренка готовы забрать представители цирковой династии Запашных. И даже обратились за помощью в оформлении документов к Президенту РТ Рустаму Минниханову».

Демина считает, что цирковая жизнь тигренка будет незавидной. По ее мнению, животное не должно жить в клетке и выполнять несвойственные для него трюки – прыгать через огненные кольца, качаться на качелях под куполом цирка.

По утверждению зооозащитницы, лучшим местом проживания для Луны могла бы стать конноспортивная школа «Тулпар».

«В Набережных Челнах есть место с вполне пригодными условиями для реабилитации малышки и дальнейшего ее проживания. Есть люди, готовые заботиться о ней, не извлекая при этом никакой выгоды. Люди с необходимым опытом, желанием, а самое главное – с добрыми сердцами. «Тулпар» – место, где Луна сможет прожить свою тигриную жизнь. Пусть не совсем, как в дикой природе. Но, во всяком случае, без стрессов, дрессировок и ненужных ей гастролей», – считает Демина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в отделе полиции Набережных Челнов приютили тигренка, который был изъят в качестве улики при задержании группы наркоторговцев. Позже его передали в конноспортивную школу «Тулпар». Тогда же стало известно, что цирк Мстислава Запашного заинтересовался животным.



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